Asena’nın cesareti kurban edilmekten kurtardı! Ayıya kafa tutan keçi kurbanda kesilmeyecek

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaşanan, bozayı ile keçi kavgası büyük ilgi gördü. Keçi sahibi, kurbanlık olarak beslediği 'Asena'nın sergilemiş olduğu cesaret nedeniyle kurban edilmeyeceğini açıkladı. Besici Eset Şahin, “Ayıya kafa tutan keçi olur mu? Var mı dünyada örneği? Yok.” dedi.

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