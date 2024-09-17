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Artvin'de sağanak sonrası yollar çöktü dereler taştı

Artvin'de sağanak sonrası yollar çöktü dereler taştı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.09.2024 09:23
Şiddetli sağanak yağışların sel ve heyelanlara neden olduğu Artvin’de Milletvekili Faruk Çelik vatandaşları yetkililerin uyarılını dikkate alma konusunda uyararak heyelan riskinin devam ettiğini hatırlattı.
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