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Artvin’de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi! Bazı yollar kapandı, ulaşım kontrollü sağlanıyor

Artvin’de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi! Bazı yollar kapandı, ulaşım kontrollü sağlanıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.10.2024 23:11
Artvin il Karayolu ağında yer alan Ardanuç-Ardahan yolu, Geçitli mevkiinde kar ve tipi nedeniyle güç koşullara sahne oldu. Jandarma ekipleri, kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor. Yol güvenliği için kontrol noktaları oluşturan ekipler, kış şartlarına uygun olmayan araçları geri çeviriyor.
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