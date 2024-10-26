Artvin’de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi! Bazı yollar kapandı, ulaşım kontrollü sağlanıyor

Artvin il Karayolu ağında yer alan Ardanuç-Ardahan yolu, Geçitli mevkiinde kar ve tipi nedeniyle güç koşullara sahne oldu. Jandarma ekipleri, kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor. Yol güvenliği için kontrol noktaları oluşturan ekipler, kış şartlarına uygun olmayan araçları geri çeviriyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN