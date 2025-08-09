09 Ağustos 2025, Cumartesi
Arnavutköy’de motosikletle tehlikeli hareketler yapan sürücüye 3 bin 160 TL ceza
İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde gece saatlerinde motosikletiyle tehlikeli hareketler yapan sürücüye, Arnavutköy Trafik Büro Ekiplerince trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 3 bin 160 TL para cezası uygulandı. Sürücünün yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.