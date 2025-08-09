09 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Arnavutköy’de motosikletle tehlikeli hareketler yapan sürücüye 3 bin 160 TL ceza
Arnavutköy’de motosikletle tehlikeli hareketler yapan sürücüye 3 bin 160 TL ceza

Arnavutköy’de motosikletle tehlikeli hareketler yapan sürücüye 3 bin 160 TL ceza

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.08.2025 12:36
İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde gece saatlerinde motosikletiyle tehlikeli hareketler yapan sürücüye, Arnavutköy Trafik Büro Ekiplerince trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 3 bin 160 TL para cezası uygulandı. Sürücünün yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Arnavutköy’de motosikletle tehlikeli hareketler yapan sürücüye 3 bin 160 TL ceza
İşgal planı sonrası Gazze’de neler olacak?
İşgal planı sonrası Gazze’de neler olacak?
Zelenski’den Trump’ın açıklamasına tepki!
Zelenski'den Trump'ın açıklamasına tepki!
Fatih’te esnaf birbirine girdi!
Fatih'te esnaf birbirine girdi!
Asayiş uygulaması: Aranan 55 kişi yakalandı
Asayiş uygulaması: Aranan 55 kişi yakalandı
Osmaniye’de balkondan düşen kadın hayatını kaybetti
Osmaniye'de balkondan düşen kadın hayatını kaybetti
Süt şişesinden uyuşturucu çıktı
Süt şişesinden uyuşturucu çıktı
Kafa kafaya çarpışma anı kamerada
Kafa kafaya çarpışma anı kamerada
Tehlikeli hareketlerin bedelinin ödedi!
Tehlikeli hareketlerin bedelinin ödedi!
Ocak başından hortum başına!
Ocak başından hortum başına!
Freni boşalan TIR dehşet saçtı
Freni boşalan TIR dehşet saçtı
Borç meselesinde kan aktı
Borç meselesinde kan aktı
Gelinler ve kaynanalar bowlingde yarıştı
Gelinler ve kaynanalar bowlingde yarıştı
Daha Fazla Video Göster