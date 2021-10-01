01 Ekim 2021, Cuma
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Arkadaş cinayetinin ardından küfür çıktı
İstanbul Esenyurt’ta, kahvaltı masasına oturmak istediği arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürülen Muhammed Ş. cinayetinin perde arkasından “küfür” detayı çıktı. Olayın ardından silah zoruyla kaçırdığı taksiyle gözlerden kaybolan Mesut Ş., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına aldı. Şüphelinin polise verdiği ifadesinde “Aramızda namus meselesi vardı” dediği öne sürüldü.