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Ardahan'da gece saatlerinde kar yağışı ve tipi etkili oldu

Ardahan'da gece saatlerinde kar yağışı ve tipi etkili oldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.11.2024 09:30
Ardahan’da gece saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışının ardından yüksek kesimlerde tipi etkili oldu.
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