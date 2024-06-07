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Arazide bozayı saldırısına uğrayan vatandaş, hayatını kaybetti

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 07.06.2024 09:49
Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde hayvanlarını otlatmak için araziye çıkardıktan sonra kendisinden haber alınamayan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı. Vatandaşın, ayı saldırısında hayatını kaybettiği belirtildi.
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