Aracını adeta tanka çevirdi! Polis trafikten men edip ehliyete el koydu

Aracını adeta tanka çevirdi! Polis trafikten men edip ehliyete el koydu

Giriş: 20.08.2025 15:54
Aksaray’da Tofaş Kartal marka aracına ekstra 4 teker ekleyip 8 tekerli yapan ve şasesine ekleme yapıp hem enine hem de boyuna uzatıp önüne yaptığı demir korumayla aracı adeta tanka çeviren sürücü, polis ekiplerince trafikte yakalandı. Araç trafikten men edilerek otoparka çektirilirken, askeri kamuflaj ve bordo bereyle yakalanan sürücünün ehliyetine el konularak sağlık kuruluna sevk edildi.
