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Aracın önünü kesip infaz ettiler! İstanbul’da kan donduran vahşet

Aracın önünü kesip infaz ettiler! İstanbul'da kan donduran vahşet

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 21.03.2025 14:32
İstanbul Küçükçekmece'de bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgede 34 adet boş mermi kovanı bulundu.

İstanbul Küçükçekmece'de bir araca yapılan silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Saldırgan ya da saldırganlar olay yerinden beyaz renkli araçla kaçarken bölgede 34 adet boş mermi kovanı bulundu.

Olay, Küçükçekmece ilçesi Cennet Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 DOJ 397 plakalı araç ve içerisindeki 2 kişi başka bir araç tarafından takip edildi. Sokak başında beyaz renkli bir araç tarafından önü kesilen 2 kişiye silahla mermi yağdırıldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ambulansla gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan bir kişiyi hastaneye kaldırırken diğer kişi ise olay yerinde hayatını kaybetti.

34 MERMİ KOVANI BULUNDU
Saldırının gerçekleştiği sokak üzerinden inceleme yapan polis ekipleri 34 adet boş kovan buldu. Boş kovanlar incelenmek üzere emniyete götürüldü. Savcılık incelemesi sonrası soruşturma başlatıldı. Hayatını kaybeden ve yaralının ismi henüz açıklanmazken olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalama çalışmalarına başlandı.

Silah sesleri duyan çevrede oturan bir vatandaş yaşananları anlatarak, "Silah sesleri duydum cama çıktım aynı sizin gördüğünüz bu manzarayı gördüm. Yaralının birisi araç içinden çıktı diğeri de ateşe tutulmuş orada ölmüş savcıyı bekliyorlar. Şahıslar kaçmış bunlar sanırım takip ediyorlarmış bunları" dedi.

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