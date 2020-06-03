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Arabasının son hali herkesi şoke etti! Güvenlik kamerasını izleyince ikna oldu! | VİDEO

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Giriş: 03.06.2020 12:42
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 5 sokak köpeğinin kovaladığı kedi, park halindeki bir otomobil altına kaçtı. Köpeklerin, kediyi yakalamak isterken otomobilin ön tamponunu parçaladığı o anlar bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Turgutlu'da yaşayan Hasan Sönmez, 45 AEP 522 plakalı otomobilini, bakımı için geçen 26 Mayıs Salı günü, Fatih Sanayi Sitesi'ndeki bir tamirhaneye bıraktı. Tamirhane sahibi, bakımını ertesi gün yapacağı için dükkanını kapatırken otomobili, güvenlik kamerası olan bir iş yerinin önüne park edip, evine gitti. Ancak, sabah otomobilin tamponun parçalanmış olduğunu öğrenen tamirhane sahibi şaşkınlık yaşadı.

1500 TL'LİK MADDİ HASAR

Otomobili park ettiği iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini izleyen tamirhane sahibi, tamponu parçalayanın saat 04.00 sıralarında, kovaladıkları kedi otomobilin altına kaçan 5 sokak köpeği olduğunu öğrenince şaşkınlığı bir kat daha arttı. Tamirhane sahibi otomobilin tamponunda meydana gelen yaklaşık 1500 liralık maddi hasarı karşılamayı üstlendi.

Otomobilin sahibi Hasan Sönmez kendisinin de güvenlik kamerası görüntülerini izleyince tamponu köpeklerin parçaladığına ikna olup, şaşırdığını belirtip, "Gece böyle bir olay yaşanmış. Yapacak bir şey yok. Allah beterinden korusun" dedi.

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