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Antalya'da orman yangını

A Haber
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Giriş: 16.08.2023 10:16
Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çalışmalara ilişkin son durumu A Haber muhabiri Hakan Gürkan detayları aktardı.
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