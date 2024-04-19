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Antalya’da korkunç kaza! Çarptığı otomobili 50 metre önünde sürükledi: 6 yaralı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 19.04.2024 11:09
Manavgat ilçesinde aynı istikamette seyir halindeki otomobilin arkadan çarptığı diğer otomobil, yol kenarındaki mermer blok ve betonarme aydınlatma direğine çarptı. Kaza yapan otomobiller hurdaya dönerken 3’ü yabancı uyruklu 6 kişi yaralandı.
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