Antalya’da görenleri şaşkına çeviren manzara! Balkondan cep telefonuyla kaydetti: Yurdum insanı çok iyi!

Antalya'da bir vatandan balkonda gördüğü manzara karşısına hayrete düştü. Hemen cep telefonu ile o anları kaydeden kişi "Yurdum insanı çok iyi" ifadelerini kullandı. Bakın otomobilin bagajında ne taşıdılar... İşte görenleri şaşkına çeviren manzara...

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