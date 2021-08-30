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Antalya’da görenleri şaşkına çeviren manzara! Balkondan cep telefonuyla kaydetti: Yurdum insanı çok iyi!

İHA
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Giriş: 30.08.2021 16:32
Antalya'da bir vatandan balkonda gördüğü manzara karşısına hayrete düştü. Hemen cep telefonu ile o anları kaydeden kişi "Yurdum insanı çok iyi" ifadelerini kullandı. Bakın otomobilin bagajında ne taşıdılar... İşte görenleri şaşkına çeviren manzara...
Telefona sarıldı: Yurdum insanı çok iyi! TELEFONA SARILDI: YURDUM İNSANI ÇOK İYİ!
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