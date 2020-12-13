Antalya Serik'te şiddetli yağış etkili oldu! Tarım arazileri su altında kaldı

Akdeniz'de şiddetli yağış etkili oldu. sağanaktan dolayı Antalya'nın Serik ilçesinde tarım alanları ve caddelerde su baskınları yaşandı.

Antalya Serik'te gün boyu devam eden şiddetli yağış nedeniyle selalar su altında kaldı. Tarım alanları zarar gördü.

Cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Araçlar ilerlemekte zorluk yaşadı.

Suyun tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.