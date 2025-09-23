Antalya merkezli "dublörlü" dolandırıcılık operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, yaşlı bir kişinin yaklaşık 730 milyon liralık mal varlığını ele geçirmek için dublör kullanarak sahte sağlık raporu ve vekalet çıkardıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

