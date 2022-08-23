Anne ve kızının cesedinin bulunmasıyla ilgili şüpheli adliyeye sevk edildi

Merkeze bağlı Topdağı köyü civarında dün iki cesedin bulunmasıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlattığı soruşturma sürüyor. Otopsi çalışmalarında vücutlarının çeşitli yerlerinde bıçak izleri tespit edilen cesetlerin Gaziantep'te ikamet eden Suriye uyruklu Nura Hac Süleyman (50) ve kızı Riham Ali El Muhammed'e (13) ait olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, cinayet iddiasıyla akrabalık ilişkisi bulunan Suriye uyruklu Ş.H.S'yi (30) Gaziantep'te yaptığı operasyonla yakaladı. Kilis'e getirilen şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cesetler Kilis Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilecek.