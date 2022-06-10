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Anne ayı yavrusunu korumak için canını hiçe saydı! Kavga eden ayılar uçurumdan böyle düştü

İHA
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Giriş: 10.06.2022 16:11
Güncelleme:10.06.2022 16:12
Anne ayı, yavrusunu yanlarına gelen erkek ayıdan korumak için kavgaya başladı. İki ayı saniyelerce kavga ettikten sonra uçurumdan yuvarlandı.
Yavrusunu korumak için canını siper etti! Uçurumdan... YAVRUSUNU KORUMAK İÇİN CANINI SİPER ETTİ! UÇURUMDAN...

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Yavrusunu korumak için canını siper etti
Yavrusunu korumak için canını siper etti
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