10 Haziran 2022, Cuma
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Anne ayı yavrusunu korumak için canını hiçe saydı! Kavga eden ayılar uçurumdan böyle düştü
Anne ayı, yavrusunu yanlarına gelen erkek ayıdan korumak için kavgaya başladı. İki ayı saniyelerce kavga ettikten sonra uçurumdan yuvarlandı.