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15.01.2020

Ankaralılar Hasan'ı anlattı! Peki ne zamandan beri neden sokakta yatıyor? Hasan'ın sosyal medyadaki görüntülerini kim çekti?

Türkiye, onca yaşadığı zorluklara rağmen tevazusu ile yüreklere dokunan Hasan'ı konuşuyor. Araştırma Görevlisi Erdinç Yüncü'nün çektiği ve sosyal medyada paylaştığı görüntüler sonrası başta Ankara Valiliği olmak üzere herkes onun için seferber oldu. Bir iş adamı ise Hasan'a ev, araba ve iş imkanı verdi. Babaannesinin ölümünden sonra sokaklarda yaşamaya başladığını ifade eden Hasan'ı Ankaralılar anlattı.

"Allah insanları sınar ve Allah şu an beni sınıyor ve Allah bana taşıyamayacağım yükü vermiyor." Türkiye onu kurduğu bu cümlelerle tanıdı.

Belki de pek çok kişi bu sözlerin ardından kendi hayatını sorguladı.

Sosyal medyaya düşen videonun ardından herkes Hasan'ın yaşamını nasıl sürdürdüğünü, nerede kaldığını merak etmeye başlamıştı. Hasan geceleri metro girişinde kalıyordu. Soğuk Ankara gecelerinde klimadan gelen sıcak havayla ısınmaya çalışıyordu.

"SÜREKLİ ŞÜKREDİP ALLAH'A SIĞINIRDI"

Ankara'da yaşan bir vatandaş ise Hasan'ı "Efendi bir çocuktu. saygılı bir çocuktu. Sürekli şükredip, sürekli Allah'a sığınan, temiz efendi bir çocuk. Burda görüyorduk peçete falan satıyordu. kimseye bir zararı yok gayet sessiz sakin bir çocuktu." ifadeleriyle anlattı.

Hasan'ın sosyal medyada gündem gelen o görüntülerini ise Araştırma Görevlisi Erdinç Yüncü kaydedip paylaşmıştı. Görüntüler sonrası ise Hasan'ın hayatını da değişti. Ankaralı bir iş adamı ona ev, iş ve bir de araba verdi.

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T&#252;rk Türk

Ne kadar güzel insan,Allah korusun gardasimi...

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cevapla 15.01.2020 13:12
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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