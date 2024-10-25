25 Ekim 2024, Cuma
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Ankara'da şüpheli paket uygulaması

Ankara'da şüpheli paket uygulaması

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.10.2024 01:33
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bomba imha ekipleri tarafından şüpheli paket uygulaması yapıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ankara’da şüpheli paket
Ankara'da şüpheli paket
Öğrenci servisi ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı
Öğrenci servisi ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı
‘Hediye kazandınız’ dolandırıcılarına operasyon!
‘Hediye kazandınız’ dolandırıcılarına operasyon!
Makas atan otomobil motosiklete çarptı!
Makas atan otomobil motosiklete çarptı!
Kazada annesini kaybeden sürücü: Ben nasıl yaşayacağım
Kazada annesini kaybeden sürücü: Ben nasıl yaşayacağım
Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı
Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı
Polisi 7 kez bıçakladı hatırlamıyorum dedi
Polisi 7 kez bıçakladı "hatırlamıyorum" dedi
Kadıköy’de savcıya yumruklu saldırı davası!
Kadıköy'de savcıya yumruklu saldırı davası!
Avukata saldıran kadına 9 yıl hapis cezası
Avukata saldıran kadına 9 yıl hapis cezası
Cezaevinden izinli çıkan şahıs vuruldu!
Cezaevinden izinli çıkan şahıs vuruldu!
Kadın girişimcinin acı sonu!
Kadın girişimcinin acı sonu!
Kuzey Marmara’da feci kaza!
Kuzey Marmara'da feci kaza!
Daha Fazla Video Göster