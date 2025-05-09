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Ankara’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi!

Ankara'da şiddetli fırtına ağaçları devirdi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.05.2025 18:07
Ankara'da öğlen saatlerinde etkili okan fırtına ve şiddetli yağış, kentin merkez ilçelerinde etkisini hissettirdi. Yağış nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, kuvvetli rüzgar Altındağ'da yer alan Gençlik Parkı'ndaki bir ağacın devrilmesine neden oldu. Kırılan ağacın etrafa saçılan parçaları ise park görevleri tarafından kaldırıldı. Ayrıca Mamak ilçesi Abidinpaşa semtinde de bir ağaç devrildi.
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Ankara’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi!
Ankara’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi!
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