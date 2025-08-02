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Ankara’da sağanak yağış: Yollar sular altında kaldı

Ankara’da sağanak yağış: Yollar sular altında kaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.08.2025 00:46
Polatlı-Yunak yolu, sağanak yağışın ardından oluşan sel nedeniyle ulaşıma kapandı. Tatlıkuyu mevkiinde etkili olan şiddetli yağış sonrası yol sular altında kaldı. Yetkililer, yolu çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Yolun kapanması sonucu yüzlerce araç uzun kuyruklar oluşturdu. Sürücüler yolda mahsur kaldı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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Ankara’da sağanak yağış: Yollar sular altında kaldı
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