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Ankara’da fırtına etkili oldu! Çatılar uçtu araçlar hasar gördü

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Giriş: 18.08.2023 10:03
Günlerdir kavurucu sıcağın etkili olduğu başkent Ankara'da fırtına etkili oldu. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Bir çok noktada araçlar hasar gördü.
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Ankara’da fırtına etkili oldu! Çatılar uçtu araçlar hasar gördü
Ankara’da fırtına etkili oldu! Çatılar uçtu araçlar hasar gördü
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