Ankara’da fırtına etkili oldu! Çatılar uçtu araçlar hasar gördü

Günlerdir kavurucu sıcağın etkili olduğu başkent Ankara'da fırtına etkili oldu. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Bir çok noktada araçlar hasar gördü.

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