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Ankara'da drift yapan iki sürücü kameraya yakalandı

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29.04.2020
Ankara'da, trafiği tehlikeye düşürerek drift yapan iki otomobil sürücüsü, kameraya yakalandı. O anlar, vatandaşlar tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede çok sayıda kişi tarafından görüntülenen videolar, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Başkentte, aksam saatlerinde 2 otomobil sürücüsü, farklı yerlerde drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi'nde plakası belirlenemeyen bir otomobilin sürücüsü, kavşakta bir süre drift yaptıktan sonra hızla bölgeden ayrıldı.

Altındağ ilçesinde Ankara İtfaiyesi Daire Başkanlığı yanındaki caddede kaydedilen görüntüde ise başka bir otomobil sürücüsü caddeyi araç geçişine kapatarak otomobili ile zikzak çizerek ilerledi.

O anlar, vatandaşlar tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede çok sayıda kişi tarafından görüntülenen videolar, vatandaşların tepkisine neden oldu.

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