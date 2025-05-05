Ankara’da 14 yaşındaki çocuğa öldüresiye darp iddiası

Ankara’da 3 Mayıs günü Keçiören’deki bir parkta iddialara göre, 14 yaşındaki erkek çocuğu A.E.K., arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada parkta yer alan bir işletmenin çatısına çıktı. İşletme çalışanı E.A.’nın, çatıya çıkan A.E.K.’ye küfür ederek tepki göstermesi nedeniyle ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine E.A., boğazını sıktığı çocuğu çatıdan aşağıya attı. Yere düşen A.E.K.’nin vücudunda aldığı darbeler nedeniyle zedelenmeler oluştu.

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