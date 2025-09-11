Anadolu’da üretim sürüyor! Yemeklere lezzet katan ürünler toplanıyor

11 Eylül 2025, Perşembe

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2025 16:26
Türkiye'nin farklı noktalarında üreticilerin hasat mesaisi sürüyor. Özenle toplanan ürünler sofraları süslüyor. A Haber ekipleri üreticilerin mesaisine ortak oldu.
