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Anadolu'da 5 cami UNESCO listesinde

A Haber
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Giriş: 20.09.2023 16:02
Anadolu'nun Orta Çağ'dan kalma 5 camisi UNESCO listesine alındı. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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Anadolu’da 5 cami UNESCO listesinde
Anadolu'da 5 cami UNESCO listesinde
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