Anadolu Diyarı Zara’ya konuk oldu! Tarihiyle doğal güzellikleriyle öne çıkıyor

Anadolu Diyarı bu hafta Sivas'ın Zara ilçesine konuk oldu. Ekibimiz ilçenin tarihini doğal güzelliklerini gelenek ve göreneklerini sizler için görüntüledi. Gelin şimdi A Haber ekibinden Murat Onur ve Halil İbrahim Yel'in izlenimlerine tanıklık edelim...

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