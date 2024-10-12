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Anadolu Diyarı Zara’ya konuk oldu! Tarihiyle doğal güzellikleriyle öne çıkıyor

Anadolu Diyarı Zara’ya konuk oldu! Tarihiyle doğal güzellikleriyle öne çıkıyor

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.10.2024 11:24
Anadolu Diyarı bu hafta Sivas'ın Zara ilçesine konuk oldu. Ekibimiz ilçenin tarihini doğal güzelliklerini gelenek ve göreneklerini sizler için görüntüledi. Gelin şimdi A Haber ekibinden Murat Onur ve Halil İbrahim Yel'in izlenimlerine tanıklık edelim...
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