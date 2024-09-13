Amcanın telefonundaki delillerde yeni bilgi! İlk kez A Haber ulaştı...

Narin Güran soruşturması derinlemesine devam ediyor. A Haber 8 yaşındaki Narin’in öldürmek suçlanan amca Salim Güran’ın telefonundaki delillere dair yeni bilgiye ulaştı. Sabah Gazetesi Ankara İstihbarat Şefi Halit Turan ayrıntıları canlı yayında anlattı. Turan, Salim Güran'ın telefonundan silinen mesaj ve telefon görüşmeleri geri yüklendiğini ve bilgilerin savcılığa teslim edildiğini belirtti.