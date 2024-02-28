28 Şubat 2024, Çarşamba
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Ambulansın hasta taşımadığını iddia etti; hastayı görünce 'Aciliyeti var mı' diye sordu
Olay, Bahçelievler’de özel bir hastanenin önünde yaşandı. İddiaya göre, ambulans şoförü hastane önüne ambulansı park ettiği sırada, motosiklet sürücüsü ambulansın hasta taşımadığını iddia ederek küfür etmeye başladı. Sirenlerin boş yere açıldığını söyleyen motosiklet sürücüsü ile ambulans şoförü arasında tartışma çıktı. Şoför kendisine inanmayan sürücüye ambulans içindeki hastayı gösterdi. Hastayı ve sağlık görevlisini gören sürücü ise 'Aciliyeti var mı?' diye cevap verdi. O anlar, ambulans şoförünün cep telefonu kamerasına yansıdı.