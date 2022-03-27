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Amasya'da ikinci “şemsiye ile uçan adam” olayı

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Giriş: 27.03.2022 17:49
Amasya'da fırtına nedeniyle bir işyerine ait şemsiye sürüklenmeye başladı. İş yeri çalışanı metrelerce peşinden koştuğu şemsiyeyi devirerek durdurmayı başardı. O anlar 3 yıl önce Osmaniye'de şemsiye ile birlikte havalanan kişiyi akıllara getirdi.

Olay Amasya sebze halinde yaşandı. Fırtına bir iş yerinin şemsiyesini sürüklemeye başladı.

O anlarda Murat Çopuroğlu isimli bir vatandaş, şemsiyeyi tutmaya çalıştı.

Sürüklenen şemsiyenin peşine düştü.

Çopuroğlu, şemsiyeyi devirerek durdurmayı başardı.

O anlar 3 yıl önce Osmaniye'de şemsiye ile birlikte havalanan kişiyi akıllara getirdi.

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