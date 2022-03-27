27 Mart 2022, Pazar
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Amasya'da ikinci “şemsiye ile uçan adam” olayı
Amasya'da fırtına nedeniyle bir işyerine ait şemsiye sürüklenmeye başladı. İş yeri çalışanı metrelerce peşinden koştuğu şemsiyeyi devirerek durdurmayı başardı. O anlar 3 yıl önce Osmaniye'de şemsiye ile birlikte havalanan kişiyi akıllara getirdi.
O anlar 3 yıl önce Osmaniye'de şemsiye ile birlikte havalanan kişiyi akıllara getirdi.
Olay Amasya sebze halinde yaşandı. Fırtına bir iş yerinin şemsiyesini sürüklemeye başladı.
O anlarda Murat Çopuroğlu isimli bir vatandaş, şemsiyeyi tutmaya çalıştı.
Sürüklenen şemsiyenin peşine düştü.
Çopuroğlu, şemsiyeyi devirerek durdurmayı başardı.
O anlar 3 yıl önce Osmaniye'de şemsiye ile birlikte havalanan kişiyi akıllara getirdi.