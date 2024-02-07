Alper Gezeravcı’nın eve dönüş yolculuğu başlıyor! Uzay İstasyonu'ndan 17.05'te ayrılması bekleniyor

Yeryüzüne dönüşü üç kere ertelenen Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu bugün başlıyor. SpaceX'ten yapılan açıklamaya göre, Gezeravcı ve beraberindeki astronotları taşıyan Dragon kapsülü, Türkiye saati ile 17.05'te Uzay İstasyonu'ndan ayrılacak.

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