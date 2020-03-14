Alo 184 hattı koronavirüs için devrede! |Video

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi alo 184 hattı, koronavirüs konusunda hizmet vermeye başladı. Virüsü taşıdığını düşünen vatandaşlar hastanelere gitmek yerine bu hattı arayabilir ve bilgi alabilir. Alo 184 hattına dair merak edilenleri A Haber muhabiri Rüya Akkuş sizler için araştırdı. İşte alo 184 hattıyla ilgili tüm merak ettikleriniz...

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) Korona Danışma Hattı, "Alo 184" üzerinden hizmet vermeye başladı.

Sağlık sisteminde, yaşanan sorunların yerinde ve eş zamanlı tespiti, sorunun çözümünde etkin olacak mekanizmaların hızla harekete geçirilmesi amacıyla kurulan SABİM, bundan sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili bilgilendirmede bulunacak.

BAKAN KOCA DUYURMUŞTU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün düzenlediği basın toplantısı sırasında açıkladığı SABİM'e koronavirüs danışma hattı eklenmesi çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlandı.

FAALİYETE GEÇTİ

Bakanlık yetkilileri, koronavirüs hakkında "Alo 184" hattı üzerinden danışmanlık hizmeti verecek merkezin bugün faaliyete geçtiğini duyurdu.

Türkiye'de vaka görülmesinin ardından bazı vatandaşların kimi şikayetlerine bağlı tedirginlikler yaşamaya başladığı, danışma hattının bu tedirginlik ve şikayetlere yönelik hizmet sunacağı belirtildi.

Uzman hekimlerin de görev alacağı rehberlik hizmetiyle bazı ön hizmetlerin geniş kitleye verilmesi hedefleniyor.