- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
Alo 184 hattı koronavirüs için devrede! |Video
Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) Korona Danışma Hattı, "Alo 184" üzerinden hizmet vermeye başladı.
Sağlık sisteminde, yaşanan sorunların yerinde ve eş zamanlı tespiti, sorunun çözümünde etkin olacak mekanizmaların hızla harekete geçirilmesi amacıyla kurulan SABİM, bundan sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili bilgilendirmede bulunacak.
BAKAN KOCA DUYURMUŞTU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün düzenlediği basın toplantısı sırasında açıkladığı SABİM'e koronavirüs danışma hattı eklenmesi çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlandı.
FAALİYETE GEÇTİ
Bakanlık yetkilileri, koronavirüs hakkında "Alo 184" hattı üzerinden danışmanlık hizmeti verecek merkezin bugün faaliyete geçtiğini duyurdu.
Türkiye'de vaka görülmesinin ardından bazı vatandaşların kimi şikayetlerine bağlı tedirginlikler yaşamaya başladığı, danışma hattının bu tedirginlik ve şikayetlere yönelik hizmet sunacağı belirtildi.
Uzman hekimlerin de görev alacağı rehberlik hizmetiyle bazı ön hizmetlerin geniş kitleye verilmesi hedefleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.