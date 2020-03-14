14 Mart 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
14.03.2020

Alo 184 hattı koronavirüs için devrede! |Video

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi alo 184 hattı, koronavirüs konusunda hizmet vermeye başladı. Virüsü taşıdığını düşünen vatandaşlar hastanelere gitmek yerine bu hattı arayabilir ve bilgi alabilir. Alo 184 hattına dair merak edilenleri A Haber muhabiri Rüya Akkuş sizler için araştırdı. İşte alo 184 hattıyla ilgili tüm merak ettikleriniz...

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi () Korona Danışma Hattı, "Alo 184" üzerinden hizmet vermeye başladı.

Sağlık sisteminde, yaşanan sorunların yerinde ve eş zamanlı tespiti, sorunun çözümünde etkin olacak mekanizmaların hızla harekete geçirilmesi amacıyla kurulan SABİM, bundan sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili bilgilendirmede bulunacak.

BAKAN KOCA DUYURMUŞTU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün düzenlediği basın toplantısı sırasında açıkladığı SABİM'e koronavirüs danışma hattı eklenmesi çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlandı.

FAALİYETE GEÇTİ
Bakanlık yetkilileri, koronavirüs hakkında "Alo 184" hattı üzerinden danışmanlık hizmeti verecek merkezin bugün faaliyete geçtiğini duyurdu.

Türkiye'de vaka görülmesinin ardından bazı vatandaşların kimi şikayetlerine bağlı tedirginlikler yaşamaya başladığı, danışma hattının bu tedirginlik ve şikayetlere yönelik hizmet sunacağı belirtildi.

Uzman hekimlerin de görev alacağı rehberlik hizmetiyle bazı ön hizmetlerin geniş kitleye verilmesi hedefleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Alo 184 hattı koronavirüs için devrede!
Alo 184 hattı koronavirüs için devrede!
İstanbul'da metroda arıza! Bazı seferlerinde aksama meydan geldi
İstanbul'da metroda arıza! Bazı seferlerinde aksama meydan geldi
AVM'lerin için flaş karar!
AVM'lerin için flaş karar!
Korona fırsatçılarına inat yaptı! Alkışlanacak hareket
Korona fırsatçılarına inat yaptı! Alkışlanacak hareket
Türk tipi el yıkama! Böyle anlattı
Türk tipi el yıkama! Böyle anlattı
Dezenfektan kullanımı tehlikeli mi?
Dezenfektan kullanımı tehlikeli mi?
Umreden dönen 19 kişi karantinaya alındı!
Umreden dönen 19 kişi karantinaya alındı!
Nijeryalı kadın yolcudan taksiciye dayak!
Nijeryalı kadın yolcudan taksiciye dayak!
Dehşet kamerada! Öldüren yumruk
Dehşet kamerada! Öldüren yumruk
Türkiye'den almışlardı! Rusya'ya gözdağı verdiler
Türkiye'den almışlardı! Rusya'ya gözdağı verdiler
Köprüde intihar! Araçtan inip atladı
Köprüde intihar! Araçtan inip atladı
İstanbul'da korona trafiği!
İstanbul'da korona trafiği!
Daha Fazla Video Göster