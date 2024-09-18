Almanya'daki yangında 2 Türk öldü! Acılı aile A Haber'de

Almanya'da bir evde çıkan yangında, Emine Çoban ve oğlu 5 yaşındaki Umut Çoban hayatını kaybetti. Yangınla ilgili ise kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Faciaya ilişkin detayları ailesini kaybeden Eyüp Çoban'ın kardeşi Mustafa Çoban A Haber’de anlattı.

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