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Almanya'daki yangında 2 Türk öldü! Acılı aile A Haber'de

Almanya'daki yangında 2 Türk öldü! Acılı aile A Haber'de

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.09.2024 16:12
Almanya'da bir evde çıkan yangında, Emine Çoban ve oğlu 5 yaşındaki Umut Çoban hayatını kaybetti. Yangınla ilgili ise kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Faciaya ilişkin detayları ailesini kaybeden Eyüp Çoban'ın kardeşi Mustafa Çoban A Haber’de anlattı.
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