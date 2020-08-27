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Alman bakanın mikrofonu açık kaldı! Doğu Akdeniz diyalogları ifşa oldu

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Giriş: 27.08.2020 12:36
Son dakika haberi... Alman Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, mikrofunun açık olduğundan bihaber, Türkiye ile Yunanistan için yapılan arabuluculuk görüşmenin detaylarını anlattı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in "Görüşmeler nasıl gitti?" sorusuna, “Zor geçti. Yunanistan tarafı biraz daha sorunsuzdu fakat Türkiye tarafı gerçekten çok zorluydu” ifadesini kullandı.
Mikrofon açık kalınca arabuluculuk detayları ortaya çıktı! Alman Bakan: Türkiye tarafı gerçekten çok zorluydu MİKROFON AÇIK KALINCA ARABULUCULUK DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI! ALMAN BAKAN: "TÜRKİYE TARAFI GERÇEKTEN ÇOK ZORLUYDU"

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