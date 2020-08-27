Alman bakanın mikrofonu açık kaldı! Doğu Akdeniz diyalogları ifşa oldu

Son dakika haberi... Alman Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, mikrofunun açık olduğundan bihaber, Türkiye ile Yunanistan için yapılan arabuluculuk görüşmenin detaylarını anlattı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in "Görüşmeler nasıl gitti?" sorusuna, “Zor geçti. Yunanistan tarafı biraz daha sorunsuzdu fakat Türkiye tarafı gerçekten çok zorluydu” ifadesini kullandı.