Alkollü sürücünün kullandığı otomobil alt geçide düştü

Edinilen bilgiye göre, Şehit Gökhan Güllü Cumhuriyet Alt Geçidi'nde meydana gelen kazada O.P. yönetimindeki 60 AGG 536 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu alt geçide düştü. Kazada sürücü ile araçta bulunan B.P. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

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