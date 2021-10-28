Alişan’ın ‘ölümden dönme’ davasında flaş gelişme

2 yıl önce göbeğindeki yağları aldırmak için liposuction yaptıran Alişan, göbeğinde yanık izleri oluştuğu ve ölümden döndüğü gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık, ameliyattan sonraki 6 aylık şikayet süresinin geçtiğini belirterek sanatçının talebini reddetti. Bunun üzerine Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuran şarkıcı karara itiraz etti. Vücudunda telafi edilemeyecek yaralar meydana geldiğini, kusurlu doktorun cezalandırılmasını istedi. İşte Alişan'ın estetik davasıyla ilgili tüm gelişmeler...