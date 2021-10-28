28 Ekim 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Alişan’ın ‘ölümden dönme’ davasında flaş gelişme

Alişan’ın ‘ölümden dönme’ davasında flaş gelişme

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.10.2021 09:58
2 yıl önce göbeğindeki yağları aldırmak için liposuction yaptıran Alişan, göbeğinde yanık izleri oluştuğu ve ölümden döndüğü gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık, ameliyattan sonraki 6 aylık şikayet süresinin geçtiğini belirterek sanatçının talebini reddetti. Bunun üzerine Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuran şarkıcı karara itiraz etti. Vücudunda telafi edilemeyecek yaralar meydana geldiğini, kusurlu doktorun cezalandırılmasını istedi. İşte Alişan'ın estetik davasıyla ilgili tüm gelişmeler...
Alişan’ın ‘ölümden dönme’ davasında flaş gelişme
Alişan’ın ‘ölümden dönme’ davasında flaş gelişme
Beylikdüzü’nde takla atan otomobil ağaçla bahçe duvarı arasına sıkıştı
Beylikdüzü'nde takla atan otomobil ağaçla bahçe duvarı arasına sıkıştı
Dünyanın en zenginleri Muğla’da
Dünyanın en zenginleri Muğla'da
Buca Belediyesi’nde yolsuzluk soruşturması
Buca Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması
Eşini sedyeden düşürüp gizlediklerini öne sürdü
Eşini sedyeden düşürüp gizlediklerini öne sürdü
Yaylalar beyaza büründü!
Yaylalar beyaza büründü!
Zincir marketlerden tepki çeken zam kararı!
Zincir marketlerden tepki çeken zam kararı!
Şebnem Şirin’in katili Furkan Zıbıncı suç makinesi çıktı
Şebnem Şirin'in katili Furkan Zıbıncı suç makinesi çıktı
Şuşa’da ezan okudu
Şuşa’da ezan okudu
Annelerin en büyük yanlışı ne? Bu gıdaları sakın tüketmeyin!
Annelerin en büyük yanlışı ne? Bu gıdaları sakın tüketmeyin!
İnsanlara küsen kedi! Çatıdan inmiyor
İnsanlara küsen kedi! Çatıdan inmiyor
Otomobil alev alev yandı!
Otomobil alev alev yandı!
Daha Fazla Video Göster