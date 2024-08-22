22 Ağustos 2024, Perşembe
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Alıkonulan Türk insani yardım görevlisi teşekkür için Büyükelçilikte!
Madagaskar’da 56 saat alıkonulan Gönüllü Vesileler Derneği Başkanı Ahmet Temel, serbest bırakılışının ardından başkent Antananarivo’daki Türk Büyükelçiliğini ziyaret etti. Büyükelçi İshak Ebrar Çubukçu, Temel’e, “Sizleri evinizde ağırlamaktan mutluyuz” dedi.