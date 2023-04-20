20 Nisan 2023, Perşembe
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Aldatmak'ın Behram’ı Aras Aydın'ın eşini gören şaştı kaldı! Bakın kim çıktı
Aldatmak'ta canlandırdığı Behram karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Aras Aydın izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Dizinin en çok konuşulan isimlerinden olan Aydın, hem yakışıklılığı hem de oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Aydın'ın aşk hayatı merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan oyuncunun kiminle evli olduğunu görenler şaştı kaldı.