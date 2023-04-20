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Aldatmak'ın Behram’ı Aras Aydın'ın eşini gören şaştı kaldı! Bakın kim çıktı

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Giriş: 20.04.2023 19:22
Aldatmak'ta canlandırdığı Behram karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Aras Aydın izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Dizinin en çok konuşulan isimlerinden olan Aydın, hem yakışıklılığı hem de oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Aydın'ın aşk hayatı merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan oyuncunun kiminle evli olduğunu görenler şaştı kaldı.
Aras Aydın’ın eşini gören şaştı kaldı!
Aras Aydın'ın eşini gören şaştı kaldı!
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