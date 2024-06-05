05 Haziran 2024, Çarşamba
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Aldatmak dizisinde yüzleşme zamanı! Final bölümünde neler olacak?
Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu), Berkay Ateş (Kahraman Sarpoğlu), Yusuf Çim (Ozan Yenersoy)'in başrollerinde yer aldığı Aldatmak dizisi final bölümüyle ekranlara gelecek. İşte Aldatmak'ın 71. bölüme dair detaylar...