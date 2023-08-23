Albayın hayvanları kurtarma çabası! Çanakkale'de bir albay hayvanları kurtarmak için seferber oldu

Çanakkale'deki yangın devam ediyor. Sahada olan Çanakkale İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Kamil Türkdönmez tahliye çalışmalarına yardım ediyor. Jandarma Albay Kamil Türkdönmez, alevlerin tehdit ettiği bir ağıla girdi. Albay Kamil Türkdönmez daha sonra ise tüm hayvanları ağıldan çıkardı ve onların uzaklaştırmaya çalıştı. Hayvanları kurtarmak için çaba gösteren Albay Türkdönmez'in görüntüleri herkesi duygulandırdı.

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