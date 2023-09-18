18 Eylül 2023, Pazartesi
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Alanya'daki yangın kontrol altında
Antalya Alanya'da dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamada, "Antalya’nın Alanya ilçesindeki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.