18 Eylül 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Alanya'daki yangın kontrol altında

Alanya'daki yangın kontrol altında

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.09.2023 11:10
Antalya Alanya'da dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamada, "Antalya’nın Alanya ilçesindeki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.
İstanbul için fırtına uyarısı
İstanbul için fırtına uyarısı
Alanya’daki yangın kontrol altında
Alanya'daki yangın kontrol altında
Gemilerin çarpışma anı kamerada
Gemilerin çarpışma anı kamerada
İstanbul’da iki gemi çarpıştı
İstanbul'da iki gemi çarpıştı
Hasat başladı! Rekolte beklentisi ne?
Hasat başladı! Rekolte beklentisi ne?
İstanbul trafiğinde son durum
İstanbul trafiğinde son durum
Belediye ilgilenmedi! Vatandaş önlem aldı
Belediye ilgilenmedi! Vatandaş önlem aldı
Starlink uyduları Türkiye semalarında görüldü!
Starlink uyduları Türkiye semalarında görüldü!
CHP’de sular durulmuyor! Blok liste krizi...
CHP'de sular durulmuyor! Blok liste krizi...
Süper Lig’de derbi ateşi!
Süper Lig'de derbi ateşi!
Üsküdar’da nereler gezilmeli
Üsküdar'da nereler gezilmeli
Alanya’da korkutan orman yangını!
Alanya'da korkutan orman yangını!
Daha Fazla Video Göster