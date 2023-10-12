12 Ekim 2023, Perşembe
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Alanya'da tartışma silahlı kavgaya döndü, o anlar kamerada
Olay Antalya’nın Alanya ilçesi Hacet Mahallesi Hacet Meydanı’nda gece 23.30 sıralarında yaşandı. Edilen bilgiye göre Hacet Meydanı’nda buluşan iki kişinin sözlü tartışması sonrası kimliği belirsiz adam, silahını çekip karşısındakine kurşun yağdırdı. Olayda henüz kimliği belirlenemeyen 1 kişi ayağından yaralanırken, şüpheli şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Yaralı, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı.