Alanya’da otomobil şarampole uçtu :1 yaralı

Giriş: 22.08.2025 00:35
Kaza, akşam 18:00 sıralarında Alanya’nın Küçükhasbahçe Mahallesi Yayla Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. idaresindeki 07 AGY 545 plakalı Hyundai marka otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki yaklaşık 10 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü A.Y., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
