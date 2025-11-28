Alanya’da otobüs ile tır çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, gece saat 03:30 sıralarında Alanya'nın Kargıcak Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Antalya istikametinden gelen R.Y'nin kullandığı 07 AG 383 plakalı şehirlerarası otobüs, direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra aynı istikamette seyir halinde bulunan ismi öğrenilemeyen 31 PBH 59 plakalı tırla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle şehirlerarası otobüs karşı şeride geçti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otobüs şoförü R.Y, muavin B.Ö ve otobüste yolcu olarak bulunan C.I, M.U.A ve Y.N.A yaralandı. Kazada yaralan kişiler ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

