Alanya'da koparılması 387 bin TL ceza olan kum zambakları koruma altına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde nesli tükenmekte olan endemik kum zambakları, sahilleri süslemeye başladı. Koparanlara 387 bin 141 TL'ye kadar ceza kesilen bu nadide çiçekler, çevreciler tarafından etrafına taş ve çitler çevrilerek koruma altına alındı.