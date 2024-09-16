16 Eylül 2024, Pazartesi
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Alanya'da koparılması 387 bin TL ceza olan kum zambakları koruma altına alındı
Antalya'nın Alanya ilçesinde nesli tükenmekte olan endemik kum zambakları, sahilleri süslemeye başladı. Koparanlara 387 bin 141 TL'ye kadar ceza kesilen bu nadide çiçekler, çevreciler tarafından etrafına taş ve çitler çevrilerek koruma altına alındı.