Aksaray’da polis neye şaşıracağını bilemedi! Çocuk sürücünün sorusu ekipleri şoke etti

Aksaray'da hafif ticari aracı durduran emniyet güçleri şoför koltuğunda bir çocuğun olduğunu fark edince hayrete düştü. Denetim noktasında aracı durdurulan çocuğun 12 yaşında olduğu tespit edilirken, gelen soru ekipleri daha büyük şok yaşattı.