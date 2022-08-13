Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu kimdir?

Son dakika haberi...Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve Gazeteci – Yazar Mustafa Özcan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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