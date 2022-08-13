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Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu kimdir?

A Haber
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Giriş: 13.08.2022 10:32
Son dakika haberi...Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve Gazeteci – Yazar Mustafa Özcan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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