Akdeniz zarganasının bitmeyen çilesi!

Geçtiğimiz günlerde Muğla Marmaris'te Akdeniz zarganasının köpek balığı zannedilerek paspasla kovalandığı görüntüler bir anda gündeme oturmuştu. Günler sonra yine aynı adreste benzer bir olay meydana geldi. Akdeniz zarganasını köpek balığı zanneden bir kişi önce balığa eliyle vurdu, ardından da kuyruğundan yakaladı.