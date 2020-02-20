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20.02.2020

Ahmet Kural ölümden döndü!

Ahmet Kural’ın ölümden döndüğü trafik kazası haberi gündeme bomba gibi düştü. Altunizade’de meydana gelen zincirleme trafik kazasına karışan araçlardan birini Ahmet Kural’ın kullandığı ortaya çıktı. Kazada bir kişi yaralanırken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlar çekici yardımıyla otoparka çekilirken Ahmet Kural ise Çengelköy Polis Merkezi'ne getirildi. Kural polis merkezindeki işlemlerin ardından gazetecilerin sorularına yanıt vermeden taksiye binerek oradan ayrıldı.

Ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın ölümden döndüğü trafik kazası gündeme bomba gibi düştü. İstanbul Altunizade'de 3 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan birinin ünlü oyuncu Ahmet Kural'a ait olduğu ortaya çıktı. Bir kişinin yaralandığı kazada Kural, polis merkezinden çıkarken basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Kazaya karışan hasarlı araçlar ise otoparklara götürüldü.

ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Kaza, dün akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Ankara istikameti Altunizade'de mevkiinde meydana geldi. 3 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında araçlardan birini ünlü oyuncu Ahmet Kural kullanıyordu. Kazada bir kişi yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tedbir amaçlı yaralıyı ambulansla Üsküdar'daki özel bir hastaneye götürdü.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Araçlar çekici yardımıyla otoparka çekilirken Ahmet Kural ise Çengelköy Polis Merkezi'ne getirildi. Ahmet Kural polis merkezindeki işlemlerin ardından gazetecilerin sorularına yanıt vermeden taksiye binerek oradan ayrıldı.

ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Otoparka kaldırılan araçlar ise kullanılamaz hale geldi. Büyük hasarların meydana geldiği araçların otoparkta çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Araçların aldığı hasar ise kazanın büyüklüğünü gözler önüne sermiş oldu.

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