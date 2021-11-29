Afyonkarahisar’da ilçesinde ürküten manzara! Mezarlıklar teker teker çökmeye başladı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki mezarlık ve evlerin bulunduğu bölgede deprem kaynaklı yarıklar oluştu. Ortaya çıkan dev yarıklar, ürküten görüntüleri de beraberinde getirdi. Mezarlıkların çökmeye başlaması, bölge sakinlerinde de korkuya neden oldu. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.

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